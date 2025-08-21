Lee Jae Myung mantendrá una cumbre con Ishiba el 30 de septiembre en Busan

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung se reunirá el martes 30 en Busan con el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, quien visita Corea aproximadamente un año después de su último viaje oficial al país.El encuentro forma parte de los intercambios diplomáticos de alto nivel que Seúl y Tokio se comprometieron a impulsar para reforzar la cooperación bilateral. Además, será la última cumbre a la que Ishiba asista como primer ministro, tras anunciar su intención de dimitir tanto como jefe del Gobierno japonés como de presidente del Partido Liberal Democrático. La votación interna para elegir a su sucesor está prevista para el 4 de octubre.No es habitual que las cumbres entre Corea y Japón se celebren fuera de Seúl. La última ocasión fue en 2004, cuando el entonces presidente surcoreano, Roh Moo Hyun, se reunió con el primer ministro nipón, Junichiro Koizumi, en la isla de Jeju.