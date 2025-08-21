Menú principal Ver contenido

Martes con amplia diferencia térmica y lluvias

Write: 2025-09-29 12:22:09Update: 2025-09-29 13:43:16

Martes con amplia diferencia térmica y lluvias

Photo : YONHAP News

El martes 30 se prevé una amplia diferencia de temperatura entre el día y la noche, además de lluvias intermitentes en Seúl, en el interior de la provincia de Gangwon y en diversas zonas del centro y centro-sureste del país.

Aunque las precipitaciones serán moderadas, con acumulaciones previstas de entre 4 y 6 milímetros, las autoridades recomiendan a la población extremar la precaución al conducir, ya que la lluvia podría reducir la visibilidad y hacer que las carreteras resulten resbaladizas.

Las temperaturas mínimas se situarán entre 14ºC y 19ºC por la mañana, mientras que las máximas oscilarán entre 23ºC y 27ºC por la tarde.
