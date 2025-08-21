Continúan los trabajos para restablecer los servicios públicos tras el incendio en el NIRS

Photo : YONHAP News

Las autoridades intensifican los esfuerzos para restablecer cuanto antes los servicios públicos interrumpidos a raíz del incendio ocurrido el viernes 26 en la sede del Servicio Nacional de Recursos de Información (NIRS), ubicada en la ciudad de Daejeon, donde se almacenan datos esenciales para el funcionamiento de la Administración pública.Según informó el Ministerio del Interior y Seguridad, de los 647 servicios afectados, un 8,5% ha sido restablecido hasta la 1:00 de la tarde del lunes 29. Entre los primeros sistemas recuperados se encuentran el servicio postal nacional y el portal de registro civil en línea. No obstante, las autoridades advirtieron de que la normalización total llevará más tiempo, especialmente en lo relativo a la recuperación de los datos de 96 sistemas gestionados en la sala de servidores principal.Como medida provisional, el Gobierno recurrirá a la plataforma en la nube del centro alternativo del NIRS en el municipio de Daegu, gestionada mediante colaboración público-privada, para facilitar la transferencia y restauración de los datos. Fuentes oficiales señalaron que los trabajos de recuperación se están realizando con prioridad en aquellos servicios que tienen un impacto directo en la seguridad, el patrimonio y la actividad económica de los ciudadanos.