El presidente pide redoblar esfuerzos para restablecer los sistemas afectados por el incendio

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ha ordenado intensificar de inmediato las labores para restablecer los sistemas públicos bloqueados a raíz del incendio ocurrido el viernes 26 en la sede del Servicio Nacional de Recursos de Información (NIRS), en la ciudad de Daejeon.Según informó la portavoz de la Oficina Presidencial, Kang Yu Jung, el mandatario lideró el domingo 28 una reunión de emergencia para coordinar medidas urgentes destinadas a reparar los daños ocasionados por el siniestro. Durante el encuentro, Lee instó a la Administración pública a movilizar todos los recursos disponibles con el fin de minimizar las molestias a la ciudadanía, y subrayó que cualquier gasto será pequeño en comparación con las dificultades que la población atraviesa en este momento.El dirigente destacó que, además de restablecer los servicios públicos con la mayor celeridad posible, será esencial investigar con detalle el origen del incendio para reforzar los sistemas existentes y evitar que se repitan incidentes similares. En este sentido, planteó la necesidad de evaluar la viabilidad de delegar parte de la gestión de datos en el sector privado sin comprometer la seguridad informática, así como de diseñar infraestructuras de 'backup' más robustas y presupuestar la creación de sistemas redundantes.