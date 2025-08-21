Menú principal Ver contenido

El fiscal general en funciones promete alzar la voz sobre el papel de los fiscales

Write: 2025-09-29 14:14:58Update: 2025-09-29 14:50:28

El fiscal general en funciones promete alzar la voz sobre el papel de los fiscales

Photo : YONHAP News

El fiscal general en funciones, Ro Man Seok, expresó el lunes 29 su "profundo pesar y responsabilidad" tras la aprobación parlamentaria de la reforma de la Ley de Organización del Gobierno, que contempla la supresión de la Fiscalía y la división de las facultades de investigación e imputación, actualmente concentradas en la institución.

En una carta dirigida a los funcionarios del ministerio público, Ro reconoció que no encuentra palabras adecuadas para describir "el aturdimiento y la preocupación" que sienten quienes integran la Fiscalía. Lamentó que un organismo que, en sus palabras, ha defendido la justicia y protegido la seguridad de la población durante 78 años pueda ser abolido "sin un debate suficiente".

El fiscal general interino ya había manifestado su firme oposición a la reforma y advertido de que eliminar el organismo podría resultar inconstitucional, al estar contemplado en la Constitución. También alertó sobre la posible confusión jurídica y presupuestaria que acarrearía separar las funciones de investigación y acusación.

A pesar de los cambios impulsados por la Asamblea Nacional, Ro aseguró que el compromiso de los fiscales con la protección de los derechos de los ciudadanos y la lucha contra el crimen no se verá alterado.
