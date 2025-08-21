Siete nuevos embajadores extranjeros en Corea presentan sus credenciales

Photo : YONHAP News

Siete nuevos embajadores extranjeros acreditados en Corea presentaron el lunes 29 sus cartas credenciales al presidente Lee Jae Myung, entre ellos el representante de la Unión Europea, Ugo Astuto. Completan la lista los diplomáticos que encabezarán las embajadas de Suiza, Polonia, Estonia, Canadá, Dinamarca y Singapur.Durante el acto, Lee pidió a los nuevos jefes de misión a trabajar para fortalecer los lazos bilaterales entre Corea y sus respectivos países, especialmente en ámbitos considerados estratégicos en la actualidad, como la inteligencia artificial y la defensa.Por su parte, los embajadores manifestaron su apoyo a las iniciativas impulsadas por el Gobierno surcoreano, en particular aquellas destinadas a consolidar la paz y reducir la tensión en la península coreana.