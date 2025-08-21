Cuatro de cada diez ciudadanos viajarán durante el puente de Chuseok

Photo : YONHAP News

Cuatro de cada diez ciudadanos tienen previsto desplazarse durante el próximo puente de Chuseok, que este año se prolongará siete días al coincidir con el Día de la Fundación de Corea y el primer fin de semana de octubre.Según datos del Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte, se estima que más de 32,1 millones de personas viajarán dentro del país, ya sea para visitar a sus familias con motivo de la festividad o para hacer turismo nacional. La mayoría optará por el coche como principal medio de transporte.Entre quienes aprovecharán el largo descanso para salir de viaje, el 89,5% lo hará a destinos nacionales, mientras que un 10,5% planea viajar al extranjero.