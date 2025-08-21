El ministro de Exteriores subraya ante el G20 el compromiso con la paz mundial

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, participó en la reunión de ministros del G20 celebrada hace unos días en Nueva York, en la sede del Consejo Económico y Social de la ONU. El encuentro estuvo enfocado en el desarrollo sostenible y la promoción de la paz.Durante su intervención, Cho destacó los esfuerzos del Gobierno para fortalecer la paz y la seguridad globales, así como para reconstruir la confianza con Corea del Norte. En este sentido, subrayó el papel de los avances tecnológicos y la aplicación de la inteligencia artificial (IA) como herramientas determinantes para fomentar la estabilidad y el entendimiento entre naciones.El jefe de la diplomacia surcoreana también se refirió a la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar en octubre en la ciudad de Gyeongju. A este respecto, explicó que actualmente se está elaborando un documento estratégico sobre cómo los países miembros pueden materializar sus visiones en el uso responsable de la IA.