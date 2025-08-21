El Gobierno prohíbe retirar armas de particulares custodiadas por la Policía durante el APEC

Photo : YONHAP News

El Gobierno prohibirá la retirada y el uso de armas de fuego de particulares custodiadas en los armeros de la Agencia Nacional de Policía a partir del 26 de octubre, como parte de las medidas de seguridad con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Gyeongju a finales del próximo mes.Los propietarios que aún conserven armas en casa deberán entregarlas a la Policía antes de dicha fecha. En Corea, la posesión de armas por particulares está estrictamente regulada: quienes las tengan deben depositarlas en dependencias policiales y, para retirarlas temporalmente, necesitan una autorización especial tanto de la comisaría correspondiente como de la Administración regional. Sin embargo, este trámite quedará suspendido entre el día 26 y el 3 de noviembre.Actualmente, las autoridades custodian 84.927 armas de fuego de particulares en sus armeros oficiales.Además, a partir del 31 de octubre se prohibirá el uso y traslado de material explosivo en un radio de dos kilómetros alrededor de la sede del evento.