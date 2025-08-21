Las ventas minoristas caen un 2,4% en agosto

Photo : KBS News

Las ventas minoristas retrocedieron un 2,4% en agosto respecto al mes anterior, mientras que la producción industrial permaneció sin variaciones, según un informe de la Oficina Nacional de Estadística publicado el martes 30.Por sectores, aumentó la fabricación de automóviles y productos farmacéuticos, pero descendió la de semiconductores y servicios relacionados.El retroceso en el consumo llamó la atención de los analistas, ya que en julio las ventas habían repuntado con fuerza gracias a medidas de estímulo aplicadas por el Gobierno para impulsar el gasto de los hogares.En agosto cayó la demanda de bienes duraderos y no duraderos, como electrodomésticos y alimentos, mientras que creció la compra de ropa y otros bienes semiduraderos.El índice general de producción industrial se situó en 114,5 puntos, el mismo nivel registrado en julio.