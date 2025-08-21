El secretario general de la ONU se reúne con el viceministro de Exteriores norcoreano

Photo : UN / Yonhap News

El viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Kim Son Kyong, se reunió en Nueva York con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.Según informó la ONU el lunes 29 (hora local), el encuentro tuvo lugar tras la intervención de Kim ante la 80ª sesión de la Asamblea General.La oficina del portavoz de Guterres señaló que ambas partes abordaron la situación en la península coreana y exploraron vías para reforzar la cooperación entre Corea del Norte y la organización internacional.Este encuentro es el primero entre el secretario general de la ONU y un alto cargo norcoreano desde septiembre de 2018, cuando el entonces ministro de Exteriores, Ri Yong Ho, visitó Nueva York para participar en la Asamblea General.Durante su discurso en la ONU, Kim agradeció las declaraciones de Guterres sobre la necesidad de fortalecer el papel de Naciones Unidas como plataforma para afrontar colectivamente los desafíos globales y respaldó su llamamiento a reformar el organismo para responder a las demandas del siglo XXI.