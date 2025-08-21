El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional confía en un acuerdo comercial con EEUU

Photo : YONHAP News

El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Lac, se mostró optimista sobre la posibilidad de que Corea y Estados Unidos alcancen un entendimiento en sus negociaciones comerciales. Sin embargo, advirtió de que no deben generarse grandes expectativas en torno a la creación de una línea de swap de divisas entre ambos países.En una entrevista con medios de comunicación celebrada el lunes 29, Wi reconoció que la cuestión del swap de divisas constituye un obstáculo y subrayó que, incluso si se logra un acuerdo al respecto, no resolverá todos los problemas. Aun así, añadió que, aunque mantiene una postura prudente y evita conclusiones precipitadas, ve motivos para el optimismo en cuanto a la posibilidad de que Seúl y Washington logren armonizar sus posiciones.En materia de defensa y seguridad, el asesor presidencial destacó que estos asuntos no están desligados de las conversaciones comerciales y afirmó que ya existe un cierto consenso entre ambas partes sobre el gasto militar del Gobierno surcoreano.Por último, Wi aludió a la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar a finales de octubre en la ciudad de Gyeongju, donde podría celebrarse un encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping. Según el alto cargo, para Xi será un evento político de gran relevancia y el mandatario chino podría aprovechar la ocasión para proyectar la influencia internacional de Beijing.