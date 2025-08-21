Seúl no descarta una respuesta positiva de Pyongyang a su mensaje de paz

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, manifestó el lunes 29 que aún confía en recibir una respuesta positiva de Corea del Norte al mensaje de paz enviado por el presidente Lee Jae Myung.En declaraciones a la prensa, Cho destacó que la participación de una delegación norcoreana en la Asamblea General de la ONU puede interpretarse como un indicio de que Pyongyang no cierra por completo la puerta al diálogo con la comunidad internacional. Por ello, afirmó que Seúl no descarta que las autoridades norcoreanas respondan favorablemente al mensaje que Lee viene transmitiendo desde el inicio de su mandato, centrado en reducir la tensión militar y recuperar la confianza mutua.El ministro señaló, además, que se perciben “síntomas, aunque sutiles”, de una posible disposición al diálogo por parte del régimen. En este contexto, el Gobierno surcoreano se prepara para un eventual cambio de escenario diplomático, especialmente de cara a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará a finales de octubre en Gyeongju y que podría favorecer la reanudación de contactos entre Estados Unidos y Corea del Norte.