Un 13,4% de los servicios públicos afectados por el incendio del NIRS ya ha sido restablecido

Continúan las labores para recuperar los servicios públicos interrumpidos tras el incendio registrado el viernes 26 en la sede del Servicio Nacional de Recursos de Información (NIRS), en la ciudad de Daejeon. El centro afectado almacena datos esenciales para el funcionamiento de la Administración pública.Según informaron las autoridades responsables, hasta el mediodía del martes 30 se había logrado restablecer el 13,4% de los 647 servicios afectados. En el caso de los sistemas clasificados como críticos, la tasa de normalización alcanza ya el 55,6%. Entre ellos figuran el servicio postal nacional y el portal de prestaciones sociales, especialmente demandados con motivo de las festividades de Chuseok.Como medida provisional, se está utilizando la plataforma en la nube del centro alternativo del NIRS en el municipio de Daegu para facilitar la transferencia y restauración de datos, en particular aquellos alojados en los sistemas de la sala de computación principal de Daejeon, que resultaron prácticamente destruidos por el incendio.