Varios ministerios cambian de nombre con la nueva Ley de Organización del Gobierno

Photo : YONHAP News

El Gabinete aprobó el martes 30 la versión revisada de la Ley de Organización del Gobierno, lo que abre la vía a su promulgación definitiva y a una reestructuración de varios organismos públicos.Según la nueva normativa, que entrará en vigor al día siguiente, la Oficina Nacional de Estadística pasará a llamarse Agencia de Datos Nacionales; el Ministerio de Medioambiente adoptará la denominación de Ministerio de Clima, Medioambiente y Energía; y el Ministerio de Industria, Comercio y Energía simplificará su nombre a Ministerio de Industria y Comercio.La reforma también prevé la abolición de la Fiscalía, que se hará efectiva en octubre de 2026, tras un periodo transitorio de un año. Con ello, el ministerio público —creado en 1948 y con 78 años de historia— será sustituido por dos nuevas agencias independientes, encargadas de dividir entre sí las funciones de investigación y acusación que hasta ahora concentraba la institución.