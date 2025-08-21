Menú principal Ver contenido

Miércoles despejado y con fuerte contraste térmico

Write: 2025-09-30 14:33:50Update: 2025-09-30 15:04:47

Photo : YONHAP News

El miércoles 1 se prevé un cielo despejado en todo el país, acompañado de un notable contraste entre las temperaturas diurnas y nocturnas, que alcanzará hasta 10 grados de diferencia.

Las mínimas oscilarán entre 13ºC y 19ºC durante la mañana, mientras que por la tarde se esperan máximas de entre 24ºC y 28ºC.

En cuanto a la calidad del aire, se mantendrá entre regular y buena en la mayor parte del territorio. Sin embargo, se prevé un aumento de los niveles de ozono en el sur de la provincia de Gyeonggi, así como en las regiones de Chungcheong, Jeolla y la ciudad de Busan.
