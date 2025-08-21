Hannah Cho se convierte en la primera coreano-estadounidense en la Filarmónica de Viena

Photo : YONHAP News

La Filarmónica de Viena ha anunciado el nombramiento de la violinista Hannah Cho como miembro titular de la sección de segundos violines, tras la reunión final celebrada el pasado 22 de septiembre.Es la primera vez en los 183 años de existencia de la prestigiosa orquesta austríaca, fundada en 1842, que una persona de ascendencia coreana se incorpora como miembro permanente.Ingresar en la Filarmónica de Viena es un proceso altamente exigente. Los aspirantes deben primero ser aceptados en la Orquesta de la Ópera Estatal de Viena y permanecer en ella al menos tres años. Después, tras un período de prueba con la Filarmónica, pueden solicitar su admisión definitiva, que se decide mediante votación interna y requiere la aprobación final de la Asamblea General de la agrupación.Hannah Cho debutará como miembro oficial en el concierto que la Filarmónica de Viena ofrecerá en noviembre en el Centro de Artes de Seúl.