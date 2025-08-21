Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Cultura

"Golden" lidera el Billboard Hot 100 por séptima semana consecutiva

Write: 2025-09-30 14:51:30Update: 2025-09-30 15:12:36

"Golden" lidera el Billboard Hot 100 por séptima semana consecutiva

Photo : YONHAP News

La canción "Golden", de la película de animación de Netflix "K-pop Demon Hunters" ("Las guerreras K-pop"), se mantiene en lo más alto de la lista de sencillos Billboard Hot 100 por séptima semana consecutiva.

La revista estadounidense 'Billboard' anunció el lunes 29 (hora local) que el tema sigue firme en el número uno del ranking. Desde su debut en julio, el título ha permanecido catorce semanas ininterrumpidas en el listado.

Además, otros dos éxitos de la misma banda sonora continúan entre los cinco primeros puestos: "Soda Pop", en el tercer lugar, y "Your Idol", en el quinto.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >