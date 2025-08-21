Photo : YONHAP News

La canción "Golden", de la película de animación de Netflix "K-pop Demon Hunters" ("Las guerreras K-pop"), se mantiene en lo más alto de la lista de sencillos Billboard Hot 100 por séptima semana consecutiva.La revista estadounidense 'Billboard' anunció el lunes 29 (hora local) que el tema sigue firme en el número uno del ranking. Desde su debut en julio, el título ha permanecido catorce semanas ininterrumpidas en el listado.Además, otros dos éxitos de la misma banda sonora continúan entre los cinco primeros puestos: "Soda Pop", en el tercer lugar, y "Your Idol", en el quinto.