El Gobierno analiza la visita de la ministra de Exteriores norcoreana a China

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Reunificación ha evaluado la reciente visita de la ministra de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, a Beijing, realizada apenas un mes antes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde se prevén reuniones de alto nivel entre Corea del Sur y China, así como entre China y Estados Unidos.Fuentes gubernamentales señalaron el martes 30 que el viaje podría interpretarse como un intento de Pyongyang de conocer las intenciones de Beijing y de transmitirle su posición respecto al actual panorama regional. Incluso se especula con que Choe haya buscado el apoyo de China para evitar que en los comunicados que se emitan tras las reuniones bilaterales figure la expresión "desnuclearización de Corea del Norte".En relación con la posibilidad de que el presidente chino, Xi Jinping, asista el próximo 10 de octubre a los actos conmemorativos del aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, las fuentes consultadas consideran poco probable su participación.