Economía

El KOSPI cae ante el temor a un cierre del Gobierno de EEUU

Write: 2025-09-30 15:44:30Update: 2025-09-30 16:36:09

El KOSPI cae ante el temor a un cierre del Gobierno de EEUU

Photo : YONHAP News

La Bolsa surcoreana cerró a la baja el martes 30, lastrada por la preocupación de los inversores ante la posibilidad de un cierre del Gobierno de Estados Unidos.

En este contexto, el índice general, el KOSPI, retrocedió un 0,19% respecto al lunes y concluyó la jornada en 3.424,6 puntos. Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ descendió un 0,56% hasta situarse en 841,99 unidades.

En el mercado de divisas, el won surcoreano se depreció frente al dólar estadounidense, que ganó 4,2 unidades y se cotizó a 1.402,9 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.
