Corea y EEUU celebran la primera reunión del grupo de trabajo sobre visados

Photo : YONHAP News

Corea y Estados Unidos celebraron el martes 30 (hora local) la primera reunión del grupo de trabajo sobre visados para trabajadores coreanos, en medio de la preocupación generada por la reciente detención de cientos de ciudadanos coreanos en el estado de Georgia durante una redada migratoria.El subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, pronunció el discurso inaugural del encuentro, según informó el Departamento de Estado de EEUU. En su intervención, Landau destacó a Corea como uno de los principales inversores en el país norteamericano.El alto funcionario reafirmó el compromiso de Washington de acoger y fomentar la inversión extranjera, especialmente la procedente de Seúl, y subrayó la importancia de contar con personal cualificado para asegurar el éxito de estas inversiones.Según el Departamento de Estado, en la reunión participaron representantes de diversas agencias gubernamentales estadounidenses, lo que refleja un compromiso amplio y coordinado con esta iniciativa bilateral.Asimismo, la diplomacia estadounidense señaló que trabaja estrechamente con las autoridades coreanas para reforzar la cooperación en materia de comercio e inversión. Entre los puntos clave figura la agilización y el correcto procesamiento de visados que permitan a trabajadores y visitantes cualificados de Corea contribuir al desarrollo económico en EEUU, respetando al mismo tiempo las leyes migratorias vigentes.