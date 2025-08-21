Lee e Ishiba reafirman la cooperación bilateral en Busan

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung mantuvo el martes 30 una reunión cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, en la ciudad de Busan, apenas un mes después de su último encuentro en Tokio, celebrado en agosto.El encuentro, que se prolongó durante 76 minutos, sirvió para que Lee expresara su voluntad de fortalecer una "diplomacia itinerante", con visitas frecuentes entre ambos países para impulsar un desarrollo conjunto. Por su parte, Ishiba subrayó que sería positivo que Corea y Japón identificaran intereses comunes y avanzaran en la cooperación pese a las actuales dificultades regionales.Lee manifestó también su esperanza de que, además de la cercanía geográfica, ambos países puedan estrechar lazos económicos y de seguridad, y que se fomente un entendimiento mutuo que refuerce la relación bilateral. Ishiba coincidió en la importancia de compartir experiencias y conocimientos para afrontar desafíos comunes como el bajo crecimiento demográfico, el envejecimiento poblacional y la concentración urbana.En el plano de la seguridad, los dos líderes reafirmaron su compromiso con la desnuclearización completa de la península coreana y con la construcción de una paz duradera en la región.El encuentro se produce en un contexto de transición política en Japón, ya que Ishiba dejará el cargo de primer ministro en octubre. La definición de la relación con su sucesor y el tratamiento de los asuntos históricos pendientes seguirán siendo retos para Seúl y Tokio en el futuro inmediato.