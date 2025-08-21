El Ejército estudia posponer el ejercicio militar Hoguk

Photo : YONHAP News

El Estado Mayor Conjunto anunció el miércoles 1 que está valorando aplazar hasta noviembre el ejercicio militar Hoguk, inicialmente previsto para el 15 de octubre en las regiones de Gyeonggi, Gangwon y Chungcheong del Norte. La posible reprogramación se debe a la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y a eventuales nombramientos de altos mandos militares en las próximas semanas.Las autoridades precisaron que, por el momento, se trata únicamente de una consideración y que aún no se ha tomado una decisión definitiva.El Hoguk es un ejercicio anual de gran envergadura en el que participan el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con el objetivo de reforzar la preparación militar y mejorar la coordinación en operaciones conjuntas. Habitualmente cuenta también con la participación de tropas estadounidenses estacionadas en la península.Algunos analistas interpretan que la revisión del calendario podría reflejar la voluntad del Gobierno del presidente Lee Jae Myung de reducir las tensiones militares con Corea del Norte y favorecer un clima de mayor confianza mutua.