Casa Blanca: "Trump está dispuesto a dialogar con Kim Jong Un sin condiciones previas"

Write: 2025-10-01 10:04:06Update: 2025-10-01 16:02:27

Casa Blanca: "Trump está dispuesto a dialogar con Kim Jong Un sin condiciones previas"

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a mantener conversaciones con el líder norcoreano, Kim Jong Un, sin imponer condiciones previas, según confirmó el martes 30 (hora local) un portavoz de la Casa Blanca.

El funcionario recordó que, durante su primer mandato, Trump celebró tres cumbres históricas con Kim para estabilizar la península coreana.

Según la misma fuente, la política de Washington hacia Pyongyang no ha cambiado. Aunque la declaración no mencionó explícitamente la "desnuclearización de Corea del Norte", dejó entrever que esta continúa siendo el objetivo final de EEUU. Al mismo tiempo, el mensaje refleja la cautela de la Administración estadounidense, que busca mantener abierto el canal de diálogo con el régimen norcoreano.
