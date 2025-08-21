Las exportaciones crecen un 12,7% en septiembre y encadenan cuatro meses al alza

Photo : YONHAP News

Las exportaciones alcanzaron en septiembre los 65.950 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 12,7%, según informó el miércoles 1 el Ministerio de Industria y Comercio. Con este resultado, las ventas al exterior enlazan cuatro meses consecutivos de crecimiento, tras la breve contracción registrada en mayo.El impulso se explica en gran parte por el buen desempeño del sector de los semiconductores, cuyas ventas sumaron 16.600 millones de dólares, un 22% más que un año antes, lo que constituye un récord histórico por segundo mes consecutivo.También el sector del automóvil registró un sólido avance. Las exportaciones alcanzaron 6.400 millones de dólares, un 16,8% más que en septiembre de 2024. Pese a los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos, aumentaron los envíos de vehículos eléctricos, híbridos, de combustión e incluso de segunda mano, el mejor dato para un mes de septiembre.Por destinos, las ventas a EEUU descendieron un 1,4%, hasta 10.270 millones de dólares, mientras que las exportaciones a China repuntaron un 0,5%, hasta 11.680 millones, y pusieron fin a cuatro meses de caídas. Las ventas a la ASEAN se dispararon un 17,8%, hasta 11.060 millones de dólares, también con un máximo histórico para septiembre.En cuanto a las importaciones, sumaron 56.400 millones de dólares, un 8,2% más que el año anterior, lo que dejó un superávit comercial de 9.560 millones de dólares en el noveno mes del año.