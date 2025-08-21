Palacios y museos nacionales abrirán gratis durante Chuseok

Photo : YONHAP News / Royal Palaces and Tombs Center

Los principales espacios culturales de Corea ofrecerán acceso gratuito al público con motivo de las festividades de Chuseok, que este año se celebrarán del 3 al 9 de octubre.En Seúl, los cuatro palacios reales —Gyeongbokgung, Changdeokgung, Deoksugung y Changgyeonggung— abrirán sus puertas sin coste de entrada durante todo el periodo festivo. También será posible visitar gratuitamente el Santuario Jongmyo y las Tumbas Reales de la dinastía Joseon.El Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo (MMCA) ofrecerá acceso gratuito entre el 5 y el 8 de octubre en sus sedes de Seúl, Gwacheon, Deoksugung y Cheongju. La sede en la capital permanecerá cerrada el 6 de octubre, coincidiendo con el día de Chuseok, mientras que las demás abrirán con normalidad.Además, tanto el Jardín Botánico Nacional de Plantas Nativas en Pyeongchang, provincia de Gangwon, como el Arboreto de Wando, en Jeolla del Sur, permitirán la entrada gratuita durante las festividades.Las autoridades culturales recomiendan consultar previamente las fechas y condiciones específicas de cada lugar, ya que podrían variar según el recinto.