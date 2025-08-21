Lee Jae Myung urge a reforzar la defensa autónoma

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung subrayó el miércoles 1 la necesidad de avanzar hacia una defensa nacional más autónoma, durante la ceremonia conmemorativa del 77º aniversario del Día de las Fuerzas Armadas.En su discurso, el mandatario destacó que Corea debe fortalecer sus propias capacidades militares para garantizar la paz y la prosperidad, e insistió en que el desarrollo de una defensa autónoma es "inevitable" ante un entorno de seguridad cada vez más cambiante.Lee afirmó que el país debe apostar por una defensa fuerte basada en el orgullo y la confianza en su propio poder militar, y advirtió que las guerras del futuro no podrán enfrentarse con ejércitos que dependan únicamente del número de tropas.En esta línea, se comprometió a incrementar el presupuesto de defensa e invertir en tecnologías avanzadas con el objetivo de modernizar y profesionalizar las Fuerzas Armadas hasta transformarlas en un ejército altamente cualificado y tecnológicamente preparado.Asimismo, reiteró que Corea recuperará el control operativo en tiempos de guerra, actualmente en manos de Estados Unidos, sobre la base de una alianza bilateral sólida, con el fin de liderar la preparación conjunta de defensa y reforzar la seguridad nacional.