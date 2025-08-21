Corea del Sur exhibe su poderío militar con armamento de última generación

Photo : YONHAP News

El Ejército presentó el miércoles 1 más de 40 sistemas de armas y un centenar de equipos, incluidos los de tecnología avanzada, durante el desfile celebrado con motivo del Día de las Fuerzas Armadas en el municipio de Gyeryong, en la provincia de Chungcheong del Sur.Entre los sistemas más destacados figuraron el lanzacohetes múltiple Chunmoo, el sistema de defensa antiaérea de medio alcance Cheongung-II, el interceptor de largo alcance L-SAM, así como el obús autopropulsado K9 y el carro de combate K2, ambos reconocidos por su éxito en exportaciones.El evento sirvió además para presentar por primera vez robots militares diseñados para la detección y neutralización de explosivos, la exploración autónoma y misiones de vigilancia y combate, junto con drones de ataque y sistemas aéreos no tripulados destinados a reconocimiento y operaciones de infiltración.En el apartado de armamento estratégico, se exhibió nuevamente el misil balístico Hyunmoo-5, capaz de transportar una ojiva de hasta ocho toneladas, concebido para destruir instalaciones subterráneas altamente reforzadas.La demostración incluyó también un despliegue aéreo con helicópteros de combate, aviones de patrulla marítima y cazas avanzados, entre ellos el KF-21, el F-35A y el F-15K.