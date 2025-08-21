El 15% de los sistemas afectados por el incendio del NIRS vuelve a estar operativo

Photo : YONHAP News

Los trabajos para restablecer los servicios públicos interrumpidos tras el incendio registrado el viernes 26 en la sede del Servicio Nacional de Recursos de Información (NIRS), en la ciudad de Daejeon, avanzan con buen ritmo. Hasta las 10:00 de la mañana del miércoles 1 se habían recuperado 99 plataformas digitales.La cifra representa alrededor del 15% de los 647 sistemas afectados. No obstante, más de la mitad de los catalogados como de nivel 1, los de mayor uso ciudadano, ya han vuelto a funcionar. Entre ellos se incluyen la verificación de identidad digital en teléfonos móviles, el portal Gobierno24, el sistema nacional de contratación pública Nara Jangteo y la plataforma integrada de seguridad social.La Administración ha habilitado además una sala de control en la sede del NIRS en Daejeon, encabezada por el viceministro del Interior y Seguridad Pública, con el objetivo de supervisar directamente el proceso de recuperación sistema por sistema.