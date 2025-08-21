Corea es reelegida miembro del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional

Photo : YONHAP News

Corea ha sido reelegida como miembro del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para un nuevo mandato de tres años durante la 42ª Asamblea del organismo, celebrada el martes 30 (hora local) en Montreal (Canadá).Es la novena vez consecutiva que el país obtiene un asiento en el Consejo desde su primera elección en 2001, tras recibir en esta ocasión el respaldo de 158 de los 183 Estados miembros.El Consejo de la OACI, compuesto por 36 miembros elegidos cada tres años, es el principal órgano de decisión de la entidad. Entre sus funciones se encuentran definir políticas, establecer normas internacionales y mediar en disputas relacionadas con la aviación civil.El Gobierno valoró la reelección como una muestra de la confianza de la comunidad internacional y una confirmación del papel destacado de Corea en el sector aéreo global. Asimismo, anunció que seguirá impulsando la formación de especialistas en países en desarrollo y apoyará las iniciativas de la OACI para mejorar la seguridad y avanzar en la descarbonización de la aviación.