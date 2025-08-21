Corea del Norte se compromete a fortalecer la cooperación con China

Photo : YONHAP News

La ministra de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, expresó su compromiso de intensificar los intercambios diplomáticos y la cooperación con China en un mensaje enviado a su homólogo chino, Wang Yi.Según informó el jueves 2 la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), Choe remitió un mensaje de felicitación con motivo del 76º aniversario de la fundación de la República Popular China, celebrado el miércoles 1.En la misiva, la jefa de la diplomacia norcoreana subrayó que Pyongyang y Beijing comparten la misión de seguir desarrollando sus lazos bilaterales mediante una estrecha cooperación diplomática. También destacó que ambos países alcanzaron un "consenso pleno" sobre cuestiones importantes durante su reciente visita oficial a la capital china.Choe recalcó que Corea del Norte trabajará para ampliar el intercambio y la colaboración bilateral reforzando la alianza estratégica entre ambas naciones.La ministra regresó a Pyongyang el martes 30 tras completar un viaje de cuatro días a Beijing. Fue su primera visita oficial en solitario a China desde que asumió el cargo en junio de 2022.