Pyongyang mantiene su total apoyo hacia Moscú

Photo : YONHAP News

El ministro de Defensa de Corea del Norte, No Kwang Chol, se reunió el miércoles 1 con su homólogo ruso, Andrey Belousov, y reiteró el respaldo absoluto de su país a Rusia. El encuentro tuvo lugar en Moscú, donde No asistió a la inauguración de un monumento en homenaje a los partisanos norcoreanos que combatieron junto a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.Durante el acto, No subrayó que su régimen apoya al Gobierno, al Ejército y al pueblo de Rusia en la lucha que llevan a cabo bajo el mando de su presidente, Vladímir Putin, para defender su soberanía y sus territorios. Asimismo, destacó que la cooperación bilateral se fortalece cada vez más gracias al liderazgo estratégico de las máximas autoridades de Pyongyang y Moscú.Por su parte, Belousov señaló que la participación de tropas norcoreanas en el frente de la región rusa de Kursk, durante la actual guerra de Ucrania, es la prueba más clara de la alianza y la hermandad entre ambas naciones. En referencia al nuevo monumento, afirmó que conmemora la victoria de las generaciones pasadas y ayudará a preservar la verdad histórica.