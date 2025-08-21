El Comité Presidencial sobre Intercambio de Cultura Popular inicia sus actividades

Photo : YONHAP News

El Comité Presidencial sobre Intercambio de Cultura Popular comenzó oficialmente sus actividades el miércoles 2, en cumplimiento de la promesa del presidente Lee Jae Myung de situar a Corea entre las cinco mayores potencias culturales del mundo.La ceremonia inaugural tuvo lugar en el centro de exposiciones KINTEX, en el municipio de Goyang, provincia de Gyeonggi. Durante el acto, Lee anunció que su Administración impulsará activamente el crecimiento de la cultura popular coreana para consolidarla como una de las industrias clave que sustenten el futuro de la economía nacional.El mandatario subrayó que este respaldo se ofrecerá bajo el principio de no interferencia gubernamental, con el objetivo de garantizar que la autonomía y la creatividad del sector puedan desarrollarse plenamente.El nuevo comité tendrá como misión expandir la proyección internacional de la cultura coreana y facilitar un intercambio cultural más amplio con otros países.El organismo estará copresidido por la ministra de Cultura, Chae Hwi Young, y por el productor y fundador de la agencia JYP Entertainment, Park Jin Young.