Trump anticipa un debate con Xi Jinping sobre la compra de soja estadounidense

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adelantado que dentro de cuatro semanas se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, para abordar, entre otros asuntos, la suspensión de las compras de soja estadounidense por parte de China.En un mensaje publicado el miércoles 1 (hora local) en su red social Truth Social, Trump señaló que Beijing no ha reservado un solo envío de soja procedente de EEUU en lo que va de 2025. Según afirmó, esta decisión no es aleatoria, sino una maniobra de negociación comercial, y está causando pérdidas significativas a los agricultores de su país dedicados a este cultivo.El mandatario subrayó que la reanudación de las importaciones de soja será uno de los puntos centrales en su próximo encuentro con Xi. La cita tendrá lugar en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad surcoreana de Gyeongju los días 31 de octubre y 1 de noviembre. Las declaraciones de Trump confirman el anuncio previo de que ambos líderes habían acordado reunirse coincidiendo con el foro regional.Según el diario británico 'Financial Times', China interrumpió este año un patrón de compras que mantenía desde hace tiempo. El rotativo precisó que, en 2024, había reservado hasta octubre la adquisición de unas 6,5 millones de toneladas de soja estadounidense. Sin embargo, en la actualidad ha incrementado sus importaciones procedentes de Brasil y otras naciones sudamericanas.