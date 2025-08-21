Lee Jae Myung estudia flexibilizar la regulación de inversiones en IA

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung está considerando relajar la normativa que regula las inversiones en el sector de la inteligencia artificial (IA), incluidas las disposiciones vigentes destinadas a evitar una participación excesiva de los grandes conglomerados industriales. La medida se estudiaría siempre que se implementen mecanismos de control que garanticen una competencia leal.Así lo indicó el miércoles 1 el jefe del Gabinete Presidencial para Política, Kim Yong Beom, tras la reunión entre Lee y el CEO de la empresa estadounidense OpenAI, Sam Altman.Durante el encuentro se abordaron, entre otros temas, las cartas de intención que OpenAI firmó con los conglomerados coreanos Samsung y SK para la adquisición de obleas de semiconductores en cantidades elevadas, hasta un máximo de 900.000 unidades al mes. Kim explicó que, para abastecer ese volumen, ambas compañías tendrían que al menos duplicar su capacidad de producción, lo que implicaría una inversión multimillonaria.En este contexto, el funcionario añadió que Lee podría revisar los marcos regulatorios que actualmente limitan la participación de los grandes capitales industriales en determinados sectores, una medida destinada originalmente a prevenir posiciones dominantes u oligopolios. Entre esas normas se encuentra, por ejemplo, la que impide a los grandes grupos empresariales poseer acciones significativas en bancos o entidades financieras más allá de un umbral predeterminado.No obstante, Kim matizó que el mandatario no ha tomado aún ninguna decisión definitiva. De momento, ha ordenado evaluar a fondo el sistema regulatorio y la viabilidad de una reforma teniendo en cuenta que todo cambio deberá ir acompañado de salvaguardias que preserven una competencia justa y equilibrada.