Seúl pide apoyo a la OMPI para proteger los derechos de autor de los

Photo : YONHAP News

El ministro de Cultura, Deporte y Turismo, Choi Hwi Young, se reunió el miércoles 1 con el director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Daren Tang, quien visitó Seúl para conmemorar el vigésimo aniversario de la firma de los acuerdos de cooperación entre el Gobierno surcoreano y el organismo internacional.Durante el encuentro, ambas partes abordaron la protección de la propiedad intelectual, con especial atención a los derechos de autor de los productos culturales coreanos. Choi destacó el creciente interés mundial por los denominados "contenidos K", como la música, las series, el cine o los videojuegos, y subrayó la necesidad de reforzar la defensa de los derechos de sus creadores en el extranjero. En este sentido, solicitó el apoyo de la OMPI y recalcó que la cooperación internacional es fundamental para impulsar el desarrollo de la industria cultural y garantizar sistemas eficaces de protección legal.Corea realiza desde 2006 aportaciones voluntarias a los fondos fiduciarios de la OMPI, destinados a programas de apoyo a países en desarrollo para el fortalecimiento de sus sistemas de propiedad intelectual, la formación de profesionales especializados y otros proyectos internacionales.