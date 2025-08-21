Samsung y SK se suman al Stargate Project de OpenAI para impulsar la IA

Photo : YONHAP News

Los conglomerados coreanos Samsung y SK han anunciado su incorporación al Stargate Project de la empresa estadounidense OpenAI, una iniciativa destinada a desarrollar una infraestructura de inteligencia artificial (IA) a gran escala apoyada en superordenadores y centros de datos de última generación. La participación de las dos principales tecnológicas coreanas se oficializó el miércoles 1 mediante la firma de cartas de intención con OpenAI.En el caso de Samsung, el acuerdo contempla la cooperación para garantizar el suministro de memorias de bajo consumo y alto rendimiento, así como la colaboración en el diseño de un centro de datos flotante, entre otros proyectos.SK, por su parte, proporcionará a OpenAI memorias de alto ancho de banda y adaptará sus líneas de producción para fabricar hasta 900.000 obleas de DRAM al mes, según las necesidades de la compañía estadounidense. Además, trabajará conjuntamente en la construcción de un nuevo centro de datos impulsado por IA en el suroeste de Corea.