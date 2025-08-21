El Estado Mayor retrasa el ejercicio militar Hoguk a noviembre tras la cumbre del APEC

Photo : YONHAP News

El Estado Mayor Conjunto anunció el jueves 2 que el ejercicio militar Hoguk, previsto inicialmente del 20 al 24 de octubre, se pospone y se llevará a cabo finalmente del 17 al 21 de noviembre.Según el Ejército, la decisión busca mantener un nivel óptimo de preparación de las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, garantizar un entorno seguro y estable durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará a partir del 31 de octubre en la ciudad de Gyeongju.El aplazamiento también responde a la coincidencia con otros eventos relevantes, como la auditoría parlamentaria de las Fuerzas Armadas, que tendrá lugar del 13 al 30 de octubre, y la Exposición Internacional Aeroespacial y de Defensa de Seúl (ADEX) 2025, programada del 17 al 24 del mismo mes.Las autoridades militares subrayaron que trasladar las maniobras a noviembre permitirá contar con mejores condiciones logísticas y operativas, así como realizar un entrenamiento más exhaustivo y eficaz.