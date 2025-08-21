El presidente se compromete a reforzar el apoyo a los coreanos en el extranjero

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung se comprometió el jueves 2 a proteger los derechos y la seguridad de los coreanos residentes en el extranjero.Durante la ceremonia conmemorativa del 19º Día Mundial de los Coreanos, celebrada en Seúl, Lee aseguró que no escatimará esfuerzos para respaldar a las nuevas generaciones de compatriotas, con el objetivo de que puedan convertirse en líderes globales sin perder su identidad nacional.Asimismo, recordó que cuando Corea logró superar la tragedia de la división y las ruinas de la guerra, y cuando alcanzó la industrialización y la democratización, los coreanos en el extranjero ofrecieron su apoyo.El Día Mundial de los Coreanos, que se celebra cada 5 de octubre, fue establecido como conmemoración oficial en 2007. Cada año, el Gobierno organiza diversos actos en torno a esta fecha para reconocer las contribuciones de la diáspora coreana y fortalecer sus vínculos con el país de origen.