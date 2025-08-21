Lee Jae Myung se reúne con el creador de ChatGPT para abordar el futuro de la IA

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung mantuvo el miércoles 1 en su despacho un encuentro con Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la empresa tecnológica creadora del modelo de inteligencia artificial (IA) ChatGPT. A la reunión asistieron también los máximos responsables de Samsung Electronics y SK Group: Lee Jae Yong y Chey Tae Won, respectivamente.Durante la conversación, las partes abordaron la cooperación internacional en el desarrollo de la IA y la necesidad de reforzar las infraestructuras necesarias para potenciar esta tecnología. Lee subrayó la importancia de que compañías como Samsung y SK colaboren con OpenAI en el Stargate Project, y cómo esta participación representa una oportunidad valiosa para impulsar la industria de semiconductores de Corea.El mandatario destacó que lo que antes parecía exclusivo de los dibujos animados se ha convertido en realidad. En este sentido, advirtió de que la IA tendrá un impacto transformador comparable al que en su momento supuso el descubrimiento y uso de los metales. No obstante, alertó de que su desarrollo podría conducir tanto a un mundo más próspero y seguro como a escenarios más peligrosos, dependiendo de cómo se emplee esta tecnología.