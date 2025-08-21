El presidente fija como prioridad nacional la felicidad de la población mayor

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung afirmó que Corea ya se ha convertido en una sociedad ultraenvejecida y subrayó que la salud y la felicidad de la población mayor deben ser consideradas una prioridad nacional.Con motivo del Día de las Personas de Edad, celebrado el jueves 2, el mandatario difundió un mensaje a través de sus redes sociales en el que destacó que es deber del Gobierno garantizar una vida segura y saludable a los ciudadanos mayores. Asimismo, señaló la necesidad de aplicar políticas más concretas y eficaces para que este colectivo se sienta incluido y pueda mantener una participación activa en la vida social y económica del país.Lee recalcó, además, que las generaciones presentes y futuras no deben olvidar el sacrificio realizado por quienes hoy son mayores y que es esencial respetar sus derechos para construir una sociedad coreana más solidaria.