Corea y EEUU ultiman un pacto de seguridad que podría anunciarse en octubre

Photo : YONHAP News

Corea y Estados Unidos se encuentran cerca de alcanzar un acuerdo final en materia de seguridad que podría hacerse público antes de noviembre, según adelantó el miércoles 1 el ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun.En una entrevista concedida a la agencia Yonhap News, Cho fue consultado sobre si las tensiones en las negociaciones comerciales entre ambos países podrían obstaculizar los avances en defensa y seguridad acordados durante la cumbre de agosto entre el presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump. El ministro matizó que los trabajos continúan con el objetivo de obtener resultados concretos antes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que arrancará el 31 de octubre en la ciudad surcoreana de Gyeongju.Cho subrayó que el Gobierno no permitirá que el actual estancamiento del diálogo comercial afecte a las negociaciones de seguridad. Dicho impasse viene derivado de la falta de consenso entre Seúl y Washington sobre las inversiones prometidas por empresas coreanas a cambio de una rebaja arancelaria.Entre los puntos clave que se están debatiendo figuran un posible aumento del gasto de defensa por parte del Ejecutivo surcoreano y la flexibilización del acuerdo nuclear bilateral, que actualmente restringe tanto el enriquecimiento de uranio como el reprocesamiento de combustible nuclear usado por Corea.