Viernes con cielos nublados y lluvias desde la noche

Write: 2025-10-02 14:02:40Update: 2025-10-02 14:15:48

Photo : YONHAP News

La jornada del viernes 3 estará marcada por cielos mayormente nublados en la zona central del país, así como en el sur y en la isla de Jeju.

A partir de la noche se prevén lluvias que comenzarán en la provincia de Chungcheong del Sur y en el área suroccidental, y que se extenderán progresivamente a otras regiones, incluida Gangwon. Según el pronóstico, las precipitaciones podrían acumular entre 5 y 20 milímetros en la mayor parte del territorio, aunque en la costa sur no se descarta que los registros superen los 100 milímetros.

Las temperaturas oscilarán entre 15ºC y 21ºC en las primeras horas del día y entre 20ºC y 25ºC durante la tarde.
