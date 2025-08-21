Viernes con cielos nublados y lluvias desde la noche

Photo : YONHAP News

La jornada del viernes 3 estará marcada por cielos mayormente nublados en la zona central del país, así como en el sur y en la isla de Jeju.A partir de la noche se prevén lluvias que comenzarán en la provincia de Chungcheong del Sur y en el área suroccidental, y que se extenderán progresivamente a otras regiones, incluida Gangwon. Según el pronóstico, las precipitaciones podrían acumular entre 5 y 20 milímetros en la mayor parte del territorio, aunque en la costa sur no se descarta que los registros superen los 100 milímetros.Las temperaturas oscilarán entre 15ºC y 21ºC en las primeras horas del día y entre 20ºC y 25ºC durante la tarde.