Pyongyang prepara un desfile militar para el 10 de octubre, según Seúl

Photo : KBS News

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur confirmó este jueves que Pyongyang está organizando un desfile militar de gran envergadura para el próximo 10 de octubre, con motivo del 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte.Según las Fuerzas Armadas surcoreanas, el acto podría reunir a decenas de miles de soldados. Por el momento, sin embargo, no han detectado movimientos significativos de vehículos blindados ni de sistemas de defensa que indiquen el alcance exacto de la exhibición.Las autoridades militares de Seúl no descartan que el régimen norcoreano aproveche la ocasión para presentar su nuevo misil balístico intercontinental Hwasong-20 e incluso llevar a cabo una prueba vinculada a este proyecto en fechas cercanas al evento.En cuanto al horario, consideran probable que el desfile militar se celebre de noche.