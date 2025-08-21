La alianza de Samsung y SK con OpenAI impulsa el KOSPI a un récord histórico

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, superó el jueves 2 por primera vez en su historia la barrera de los 3.500 puntos, tras avanzar un 2,7% respecto al miércoles y culminar en 3.549,21 puntos.El fuerte repunte estuvo impulsado por el anuncio de una alianza estratégica entre los gigantes tecnológicos coreanos Samsung Electronics y SK Group con la compañía estadounidense OpenAI, referente mundial en inteligencia artificial (IA) y creadora del modelo ChatGPT. A este impulso se sumó el buen comportamiento de Wall Street, que encadenó su cuarta sesión seguida al alza.El cierre del Gobierno de Estados Unidos fue interpretada de forma positiva por el mercado. Una paralización de la actividad federal podría enfriar la economía del país y, en consecuencia, aumentar la presión sobre la Reserva Federal para aplicar nuevos recortes en los tipos de interés.Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ también concluyó con ganancias, al situarse en 854,25 puntos, lo que supone un incremento del 1,05% en comparación con la jornada anterior.En el mercado de divisas, el won surcoreano se apreció frente al dólar estadounidense, que cedió 3,2 unidades hasta cotizarse a 1.400 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.