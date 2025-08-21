Menú principal Ver contenido

Nacional

Write: 2025-10-03 11:19:25Update: 2025-10-03 14:06:37

Policía arresta a ex presidenta de KCC

Photo : YONHAP News

La Policía arrestó el jueves 2 a Lee Jin Sook, ex presidenta de la Comisión de Comunicaciones de Corea (KCC),  bajo sospecha de violar la Ley de Elecciones Públicas y la Ley de Funcionarios Estatales.

Lee fue detenida en el estacionamiento subterráneo de su casa en Gangnam y llevada a la comisaría de Yeongdeungpo, apenas un día después de haber quedado destituida tras la aprobación de la Ley de Creación de Comisión de Radiodifusión y Comunicaciones.

Se le acusa de haber violado la neutralidad exigida a los altos funcionarios, pues en septiembre y octubre del año pasado, mientras su mandato estaba suspendido por un proceso de destitución, participó en cuatro canales de YouTube conservadores e hizo comentarios políticos. Además, se le atribuye una presunta infracción de la Ley Electoral por haber hecho declaraciones destinadas a perjudicar al Partido Democrático antes de las elecciones presidenciales y parciales de este año. La Policía explicó que Lee ignoró seis citaciones previas y que por ello solicitó una orden de arresto.

Por su parte, Lee calificó la detención de injusta y solicitó al tribunal revisar su legalidad, por lo que el Tribunal del Distrito Sur de Seúl celebrará una audiencia el sábado 4.
