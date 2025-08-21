Seis de cada 10 hogares no prepararán mesa ritual en Chuseok

Photo : KBS News

Un estudio reveló que seis de cada 10 consumidores surcoreanos no prepararán mesa ritual durante las festividades de Chuseok de este año.Según el Instituto de Economía Rural de Corea (KREI), solo el 40,4 % de los mil encuestados mayores de 20 años respondió que preparará la mesa ritual, lo que representa una caída de 34 puntos porcentuales frente al 74,4 % registrado en 2016.El sondeo también mostró que cada vez más familias eligen simplificar el ritual, pues en 2016 el 29,8 % dijo reducir la preparación de la mesa y este año el porcentaje ascendió al 58,4 %.Estos cambios responden, según el Instituto, a una combinación de factores como la simplificación de las ceremonias festivas, la expansión de las familias nucleares y la transformación de los valores sociales.