EEUU espera avances en negociaciones con China durante cumbre de APEC en Corea

Photo : KBS News

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, expresó su expectativa de que la reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, prevista a finales de este mes en Gyeongju con motivo de la cumbre del APEC, pueda abrir un camino para desbloquear las estancadas negociaciones comerciales entre ambos países.En una entrevista concedida el día 2 a la cadena CNBC, Bessent señaló que lo importante era el hecho de que Trump y Xi celebrarán una reunión bilateral en Corea, al ser consultado sobre la posibilidad de algunas acciones en las próximas semanas. Asimismo, añadió que, considerando el liderazgo de Trump, su relación con Xi y el respeto mutuo entre ambos, confía en que las conversaciones posteriores puedan generar un gran avance.Actualmente, las negociaciones comerciales permanecen estancadas debido a la suspensión de las importaciones chinas de soja estadounidense. Bessent y He Lifeng, viceprimer ministro del Consejo de Estado de China, han encabezado cuatro rondas de diálogo y han extendido hasta el 10 de noviembre la tregua de la "guerra arancelaria".