Política

Corea y Canadá celebran su primera reunión '2+2' de diplomacia y defensa a nivel de directores

Write: 2025-10-03 12:19:33Update: 2025-10-03 15:28:31

Corea y Canadá celebran su primera reunión '2+2' de diplomacia y defensa a nivel de directores

Photo : Ministry of Foreign Affairs

Corea del Sur y Canadá celebraron el jueves 2, de forma virtual, la primera reunión '2+2' entre sus ministerios de Exteriores y Defensa a nivel de directores. 

Ambas partes acordaron impulsar una cooperación más profunda en defensa, industria militar, cadenas de suministro de energía y respuesta a amenazas en los ámbitos cibernético, espacial e híbrido, así como fortalecer la coordinación en marcos multilaterales, incluyendo la OTAN. 

De igual manera, decidieron acelerar el lanzamiento del Diálogo Indo-Pacífico y del Consejo de Política Cibernética, y mantener una comunicación estrecha para celebrar lo antes posible la segunda reunión ministerial '2+2'. 

Asimismo, acordaron cooperar para que la visita a Corea del primer ministro canadiense, Mark Carney, con motivo de la cumbre del APEC en Gyeongju sea una oportunidad para estrechar la relación bilateral de ambos países.
