Seúl presenta propuesta de enmienda a Washington en diálogo sobre aranceles

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial anunció el jueves 2 que Corea del Sur presentó a Estados Unidos una propuesta de enmienda sobre la gestión de un plan de inversión valorado en 350.000 millones de dólares, y que ahora espera la respuesta de Washington.Con ello, confirmó lo dicho previamente por Kim Yong Beom, jefe de la Oficina Presidencial de Políticas, quien en una entrevista señaló que ya se había enviado a la parte estadounidense un borrador revisado del memorando de entendimiento (MOU) sobre el fondo de inversión.La Oficina precisó que las negociaciones siguen en marcha y que aún no puede dar detalles, aunque destacó que se están evaluando varios escenarios para alcanzar un acuerdo beneficioso para ambos países.